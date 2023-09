Libellules de France, Belgique, Luxembourg et Suisse (3ème édition)

Cet ouvrage paru pour la première fois en 2006, réédité en 2017, ressort pour une 3ème édition cette année. Les auteurs nous proposent une mise à jour complète des contenus, de nouvelles cartes de répartition entièrement actualisées pour tenir compte de l'évolution des connaissances et de la répartition des espèces, et enfin une iconographie renouvelée. Les chapitres introductifs font le point sur la systématique, la biologie, la biogéographie, l'écologie des libellules mais également sur leurs rapports avec l'homme et les menaces pesant sur ces insectes indicateurs de l'état de santé de nos zones humides. Ce livre est devenu un standard de l'édition naturaliste et la référence en langue française sur les Odonates pour tous les naturalistes qui s'intéressent aux libellules.