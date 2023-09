Zita perdue dans le brouillard des Hautes-Alpes, Espe aux prises avec un sapin tombé sur le toit du chalet familial, Joanne jouant de malchance sur son vélo au Québec : dans ces sept nouvelles, Jérémie Gindre pousse ses personnages hors de leur train-train pour les cueillir dans un moment de solitude. Se met alors en marche la réflexion de chacune de ces femmes, à la pensée vive et indocile. Surprise, tension, accident ou ravissement les attendent en chemin, dans un environnement peuplé d'animaux et sous influence de la météo. L'intérêt de Jérémie Gindre pour le paysage, le tourisme et le génie des lieux alimentent sa curiosité et son esprit joueur. Après On a eu du mal (L'Olivier, 2013) et Trois réputations (Zoé, 2020), il confirme avec Tombola son goût pour l'efficacité et la richesse du genre de la nouvelle. "Aussitôt après l'avoir dite, Anna se demanda comment elle avait pu prononcer une phrase pareille. Fallait-il "vraiment" plus d'espace pour les dindes ? Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai dix-neuf ans, et ma priorité c'est de donner plus d'espace aux dindes".