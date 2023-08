Le Lama Blanc - Intégrale

Série d'aventure empreinte de spiritualité, Le Lama blanc est un best-seller qui a marqué plusieurs générations de lecteurs. Il raconte l'histoire d'un enfant blanc né dans les montagnes tibétaines et qui est la réincarnation du Grand Lama. Une saga mystique où se côtoient illusion et réalité, violence et initiation, cadre historique et grande aventure.