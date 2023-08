J'adopte la sobriété joyeuse au quotidien

Adopter un mode de vie vertueux et durable implique quelques changements dans ses habitudes certes, mais c'est aussi un formidable moyen pour aborder la vie quotidienne avec une énergie nouvelle. Une bonne énergie : joyeuse et curieuse, astucieuse et enthousiaste. Car vivre en mode écolo, c'est s'amuser au quotidien à bricoler, cuisiner, planter, recycler, inventer... - Privilégiez le fait-maison dans tous les domaines de votre vie. - Développez votre main verte tout en préservant la biodiversité. - Découvrez des loisirs verts garantis sans gaz à effet de serre. - Partagez ce mode de vie avec les enfants grâce à des activités ludiques et écoresponsables. Alors... prêt à passer à l'étape d'après ?