Bien nourrir votre enfant pour un microbiote au top. De la grossesse à l'adolescence

Chouchouter son microbiote, c'est lui donner les meilleures chances d'être en bonne santé et épanoui toute sa vie ! Bonne digestion, immunité, capacités scolaires, fatigue, résistance au stress, à l'allergie, prévention du surpoids... le microbiote intestinal joue un rôle clé dans de nombreux aspects de la vie de l'enfant et l'accompagne dans son développement. Mettre en place un environnement et une alimentation favorables en nourrissant son microbiote dès la petite enfance, c'est donc installer un socle de santé solide qui l'accompagnera tout au long de son existence. Céline Richonnet détaille les habitudes à adopter en matière de nutrition et d'hygiène, de la grossesse à l'adolescence. Dans ce livre qui regorge de conseils pratiques et de recettes, elle donne toutes les clés pour mettre en place une alimentation bienveillante qui préserve et développe le microbiote unique de votre enfant.