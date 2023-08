Le système solaire - Kit ludo-éducatif 8-12 ans. Fabrique et peins ton système solaire articulé

L'enfant embarque dans un voyage au coeur du système solaire, et découvre les planètes, les lunes, les astéroïdes qui l'habitent ! Un dossier pour explorer le système solaire avec une carte géante, pour comprendre pourquoi il "tourne", de quels astres il est composé et pour découvrir la fiche d'identité des planètes qui en font partie. Il peint ses planètes et fabrique sa maquette articulée du système solaire qu'il peut faire tourner !