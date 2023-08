Protocole commotion

Malou a 24 ans, et la vie n'est pas rose tous les jours. Ses collègues l'humilient, ses parents attendent désespérément qu'elle tombe enceinte et son mec est jaloux et possessif... Mais quand elle découvre la bande des filles du rugby, leur bienveillance, et l'énergie incroyable qui se dégage des entraînements, elle commence doucement à s'éveiller et reprendre confiance en elle...