Ravenne. Capitale de l'Empire

En 402 après J. -C. , après que des tribus, en pleine migration, eurent franchi les frontières des Alpes et menacé le gouvernement impérial à Milan, le jeune empereur Honorius prit la décision fondamentale de déplacer sa capitale vers une petite ville facile à défendre dans l'estuaire du Pô : Ravenne. Dès lors et jusqu'en 751 après J. -C. , Ravenne fut d'abord la capitale de l'Empire romain d'Occident, puis celle de l'immense royaume de Théodoric le Goth, et enfin le centre du pouvoir byzantin en Italie. En retraçant la vie des souverains, des chroniqueurs et des habitants de Ravenne, l'auteure montre comment la ville est devenue un pivot central entre l'Orient et l'Occident, et le lieu de rencontre des cultures grecque, latine, chrétienne et " barbare ". L'ouvrage offre un regarde neuf et inédit sur la " chute de Rome ", les invasions " barbares" , la montée en puissance de l'islam et les divisions dévastatrices au sein du christianisme.