Sigi. Tome 1, Edition spéciale en noir & blanc

Prenez la route avec Sigi, première femme à faire un tour du monde au volant ! C'est l'histoire d'une jeune globe-trotteuse allemande tentant de balayer les conventions de ce début de XXe siècle. Vers la fin des années 20 à Berlin, Sigrid Hässler - dite Sigi - rêve d'accomplir un tour du Monde au volant pour prouver que conduire une automobile n'est pas un luxe réservé à ces hommes qui veulent cantonner les femmes à la cuisine et au ménage ! C'est par l'intermédiaire d'une amie que Sigi rencontre un mécène dont elle ignore tout qui accepte de financer cette expédition folle... Uniquement accompagnée d'un photographe et d'un mécanicien, la jeune femme se lance dans ce périple autour du Monde hors du commun. Au coeur des Etats-Unis de la Grande Dépression, sa première étape, il lui faudra faire preuve de courage et de détermination pour mener à bien l'expédition en dépit des risques encourus ! Sigi réussira-t-elle ? Quant à son richissime mécène, qui est-il vraiment ? Avec cette nouvelle série en 4 tomes très librement inspirée par le périple en voiture autour du Monde de Clärenore Stinnes en 1927, les auteurs de Sara Lone, Erik Arnoux et David Morancho mettent en scène une héroïne attachante, le reflet d'une époque et les prémices de l'émancipation féminine.