Benoît Violier. Du coeur aux étoiles

Un récit bouleversant, un livre événement , à l'heure où le parcours des stars de la gastronomie fait tant rêver ! Le dimanche 31 janvier 2016, Benoît Violier, chef triplement étoilé à Crissier, près de Lausanne, met fin à ses jours. Son épouse Brigitte, sa complice de toujours, mère de leur fils Romain, qui l'a suivi en Suisse et dirige avec lui le célèbre Restaurant de l'Hôtel de ville, le découvre à leur domicile, son fusil de chasse à ses côtés. Quelques mois auparavant, leur maison a été hissée au premier rang de La Liste, le classement des meilleures tables du monde, établi par les guides et critiques de deux cents pays. La planète culinaire est atterrée. Pourquoi ce jeune chef dont le talent et la personnalité font l'unanimité, a-t-il quitté le banquet sans un mot ? Ses confrères admirent sa réussite, mais aussi son équilibre... A 44 ans, Benoît Violier a atteint les sommets sans se disperser, sans "succursale" ni shows télévisés. Il chérit sa famille, la nature et la chasse. Son restaurant l'obsède et la recherche de perfection est sa quête. Jusqu'où peut-on aller par passion ? Sa disparition est d'autant plus choquante que le lendemain aura lieu l'épreuve rituelle des étoiles Michelin... Brigitte Violier n'explique pas le geste de l'homme qu'elle aime et pense connaître. Ils ont avancé main dans la main, construit leur existence ensemble, pris les décisions en harmonie, su affronter les orages, et ils dessinent leur avenir à deux. Dans son récit autobiographique, elle peint le portrait de l'absent pulvérisé en pleine gloire. Elle ne tait ni les efforts sans répit ni les sacrifices pour s'élever dans un univers de la gastronomie aussi fascinant que sans merci. Le personnage solaire de Benoît Violier finit d'apparaître à travers les recettes qui ont jalonné leur histoire et qu'elle s'est remise à cuisiner. Malgré le doute qui la hantera à jamais, Brigitte Violier s'est reconstruite. Que son témoignage rende hommage à un chef magistral et qu'il éclaire ceux que la conquête des étoiles fait rêver eux aussi.