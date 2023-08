La trilogie des ombres Tome 1 : Sa majesté des ombres

Un cartel d'un nouveau genre, invisible et sans pitié. Une drogue d'une pureté inédite. Un réseau de dealers sous pression, déployé à travers l'Europe et isolé de la tête de l'organisation. Quand ils sont arrêtés, ils se révèlent incapables de livrer le moindre indice sur leur commanditaire. Si leurs cadavres ne jonchent pas déjà le pavé... Pour faire face à ces méthodes d'un genre sans précédent, on fait appel à une légende de la police judiciaire aux dons de mentaliste : Cécile Sanchez. Est-il possible de mettre des ombres en cage ? Dans quel enfer devra-t-elle descendre pour faire face au Mal absolu ?