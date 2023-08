Difficile Liberté (Espaces Libres - Idées)

Au lendemain des exterminations nazies dans une Europe pourtant évangélisée depuis plus de quinze siècles, le philosophe Emmanuel Levinas se tourne vers les textes bibliques et rabbiniques, et sonde la tension en l'homme entre l'exigence de liberté et le désir de transcendance. Difficile liberté, en effet, qui ne peut passer à côté du visage de l'autre, lequel l'interpelle sans cesse : "Tu ne tueras point" . Cette primauté de la conscience morale est ici déclinée en une suite d'articles et de courts essais sur les sujets les plus divers, aussi accessibles que fondateurs, et toujours inscrits dans le double héritage philosophique issu d'Athènes et de Jérusalem. Emmanuel Levinas (1905-1995) a été l'un des premiers à introduire en France la pensée de Husserl et celle de Heidegger. Il a notamment construit une oeuvre réintroduisant la pensée juive dans le discours philosophique. Parmi ses nombreux ouvrages : Altérité et transcendance, Entre nous. Essais sur le penser-à-l'autre et Totalité et infini. Essai sur l'extériorité.