Les Allumettes suédoise suivi de Les sucettes à la menthe et Les noisettes sauvages

"Il avait eu l'idée des Allumettes suédoises à New York, qu'il avait visité durant l'été 1968, en découvrant les enfants dans les rues de Little Italy s'arrosant avec l'eau des bouches d'incendie. Il s'était rappelé soudain ses propres jeux d'enfant, rue Labat, à Montmartre et toutes les figures de ce quartier où il avait grandi. De retour à son hôtel, il a commencé à écrire son histoire, sous le pseudonyme pudique d'Olivier, en hommage à Oliver Twist de Charles Dickens. Sous sa plume ont ressuscité les pentes du Montmartre des années 1930, et avec elles les rues vivantes, les gens assis sur les pas-de-porte, les bandes d'enfants jouant dans les caniveaux, Lucien le sans-filiste, Bougras le vieil anar, Gastounet l'ancien combattant, Mac le mauvais garçon, Mado la Princesse, la grosse Albertine et tant d'autres commère, tant d'êtres qu'il a fait revivre et se croiser dans ces pages sous le regard vif, émerveillé, parfois mélancolique, d'un écrivain resté un enfant, comme l'avait d'emblée perçu Albert Camus quand il nota : "Il y a chez Robert Sabatier une belle enfance jusque dans les adultes"" . Francis Esménard A l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain et poète Robert Sabatier, les trois romans qui composent Les Allumettes suédoises sont réunis pour la première fois en un seul volume. Un chef-d'oeuvre à découvrir ou à redécouvrir.