Sherlock, Lupin & moi T16 Le Masque de l'assassin

SHERLOCK, LUPIN ET IRENE SONT DE RETOUR. UN TRIO D'ENQUETEURS PLUS UNI QUE JAMAIS ! En vacances dans la station balnéaire de Torquay avecsa mère Irene, Arsène Lupin et leur valet Billy, Mila rencontre le riche Harold Grayling et sa fiancée, Lady Hagbury-Winch. Tous deux baignent dans l'insouciance, enchaînant fêtes et grands dîners. Lorsque la jeune fille découvre le cadavre de l'un de leurs invités sur une plage, les accidents se multiplient, fragilisant l'image parfaite du couple. Il faudra toute la perspicacité de Sherlock Holmes et l'obstination de Mila pour mettre au jour le plus diabolique des plans...