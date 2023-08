L'École des lettres N° 1, Septembre 2023

Comment enseigner la littérature de jeunesse au collège et au lycée ? Quelle place les programmes scolaires font-ils à la littérature de jeunesse ? Les auteurs de jeunesse sont-ils des écrivains comme les autres ? Comment leur qualité de contemporains voire de vivants change-t-elle le rapport à la littérature ? Pourquoi réécrire leurs textes si on ne réécrit pas les classiques ? Comment utiliser les albums et enseigner le rapport entre le texte et l'image ? Ces questions abordées lors d'une rencontre organisée par L'Ecole des lettres le 29 mars nourrit le dossier de ce nouveau numéro. Et, comme cette rentrée se fait sous le signe de la réflexion, c'est un événement autour des bandes dessinées Philocomix qui ouvre le bal : après le bonheur (tome 1) et le collectif (tome 2) le tome 3 s'intéresse au travail. Brûlant d'actualité.