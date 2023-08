Que faire quand, à chaque récréation, un grand costaud de CM2 vous embête, vous traite de moche ou de débile, et que toute l'école rigole ? Diane et ses amis ne veulent plus subir les moqueries de l'affreux Ethan. Ils mettent au point une stratégie : 1 - Il faut trouver le point faible d'Ethan 2 - Il faut trouver des alliés 3 - Et surtout ne pas avoir peur !! Et si cela ne suffit pas, Diane-la-géniale a une autre idée... une idée de génie !