Manuel du luxe

Le luxe connaît de grands bouleversements qui sont autant de défis et de ruptures à traverser : digitalisation, renversement du rapport de force avec le client, organisations internationalisées, nouvelles chaînes de valeur et enjeux du développement durable... Le luxe doit sans cesse se réinventer, au point que sa définition semble de plus en plus insaisissable. Ce livre, par un travail rigoureux, définit et distingue les concepts qui traversent le luxe en prenant soin d'en comprendre les racines comme les enjeux futurs. Avec un plan simple qui permet à tout étudiant en marketing ou stratégie de s'y retrouver, mais avec une réflexion approfondie qui captivera les professionnels du secteur, l'ouvrage livre les secrets de la fabrique du luxe avec clarté. C'est à un voyage de philosophie du marketing auquel nous invite l'auteure, qui analyse chacun des éléments classiques du mix marketing pour en disséquer la réalité contemporaine dans le luxe à l'aide de nombreux exemples.