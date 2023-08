La petite boîte à outils du Business Plan a pour promesse d'accompagner les entrepreneurs dans la construction et la concrétisation de leur projet. Les maîtres mots de cet ouvrage sont : accompagnement, accessibilité, pédagogie et expertise. Ainsi, les grandes articulations du sommaire sont constituées par les grandes parties du business plan : le projet, le marché, la stratégie, le juridique, le financier et le rétroplanning. Aux commandes de cet ouvrage découpé en 30 outils et 6 plans d'action, on retrouve Matthieu Douchy, à la tête de CréActifs qui a déjà formé plus de 10 000 entrepreneurs.