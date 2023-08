Les ennemis de l'emploi. Le chômage, fatalité ou nécessité ?

Non, le chômage n'est pas une fatalité liée à la mondialisation et au capitalisme financier ; non, un bon salaire n'est pas toujours l'ennemi de l'emploi ; non, la formation n'est pas le remède à tous les maux du chômeur ; non, le travail ne se "partage" pas, car il se recompose par d'incessants mouvements de création et de destruction d'emplois. On n'a pas "tout essayé" pour combattre le chômage. Loin de là. Ce livre traque les ennemis de l'emploi et nous dit comment les abattre. Paru pour la première fois en 2004 et entièrement mis à jour, cet ouvrage a été salué par une critique unanime et a reçu le prix Mutations et Travail, le Prix européen du livre d'économie, le prix Manpower de l'ouvrage de ressources humaines et le prix Zerilli-Marimo de l'Académie des sciences morales et politiques.