Billie Jazz - Tome 1. Les auditions

Billie adore faire des blagues et manger du chocolat. Mais ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est la danse et les comédies musicales ! Aujourd'hui, sa prof a une super nouvelle. Un nouveau programme, mêlant école et danse, va ouvrir ses portes : Danse-Elite Pour être sélectionné, il faut s'entraîner dur et réussir les auditions. Billie et sa meilleure amie, Maya, sont plus excitées que jamais ! Pourront-elles réaliser leur grand rêve sans oublier le plaisir de danser ?