La nouvelle édition de cet ouvrage est en priorité destinée aux étudiants (Droit, IEP, AES). Mais ce livre s'adresse tout autant à ceux qui veulent connaître l'essentiel sur les institutions internationales. - Quel bilan peut-on faire du système "onusien" - Quelles sont les réformes de l'ONU envisageables ? - A quoi servent des organisations européennes comme le Conseil de l'Europe et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) - Qu'est devenue aujourd'hui l'OTAN ? - Que peut-on dire d'organisations régionales comme l'UA ou l'OEA ? - Quel est le rôle des ONG et des sociétés multinationales dans les relations internationales contemporaines ? - Quelle est la différence entre la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice ? - Quelles sont les principales caractéristiques des traités internationaux et de la coutume internationale ? Toutes ces questions, et bien d'autres, sont abordées par l'auteur à partir de nombreux exemples pris dans la pratique la plus récente des relations internationales. Ce livre a ainsi pour ambition de permettre de mieux comprendre la société internationale actuelle.