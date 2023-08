"Que se passe-t-il dans une fête ? " : c'est à une telle question que cet ouvrage entend répondre, à partir d'un ensemble de fêtes choisies en Wallonie (carnavals, ducasses ou fêtes politiques), en vue de construire une anthropologie de la fête. Que l'on regarde les peintures de Bruegel ou de Rubens ! Comment décrire et analyser la réalité mouvementée et ambivalente de la fête ? L'auteur propose une théorie centrée sur les notions de jeu et d'intervalle. L'espace-temps de la fête permet des comportements qui, sans être semblables à ceux du quotidien, ne constituent pas pour autant une rupture avec ceux-ci. La fête rend ainsi compatible l'hypersérieux et le dérisoire le plus total. Publié en 1988, "Les jeux de la fête" contient les bases des théories qu'Albert Piette développera par la suite sur le phénomène rituel, le fait religieux, l'observation des détails, le mode mineur de la réalité et aussi l'être humain.