Un bel oracle Lenormand au format poche et aux illustrations vintage L'oracle Lenormand à l'ancienne, composé de 38 cartes (dont deux cartes Monsieur et deux cartes Dame), offre de charmantes illustrations "rétro". L'imagerie simple et concise des cartes apporte des réponses claires à nos questions. Le livre de 96 pages délivre les interprétations des cartes et plusieurs méthodes de tirage.