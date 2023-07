Baki the Grappler Tome 20 : Perfect Edition

Des muscles, des haltères et des pilules ! Grâce à un entraînement hors du commun et un dopage assumé, Jack Hammer est parvenu à sculpter le corps dont il rêvait et dont il avait besoin pour un projet mystérieux. Gallen, venu laver honneur de sa patrie, la république de Russie, aura sûrement fort à faire contre cet homme dont l'existence même paraît être un doigt d'honneur dirigé vers les cieux. Préparez-vous également à suivre un duel excitant de grands maîtres entre Doppo Orochi et Gôki Shibukawa. Ne vous fiez pas au calme apparent de ces vieux pratiquants. Leurs sourires dissimulent très mal la tension qu'il y a entre eux. Lequel des deux réussira-t-il à rester debout à la fin de ce volume ? Lequel des deux comptera parmi les 4 derniers combattants en lice ? Pour le savoir... Lisez Baki !