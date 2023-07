Baki the Grappler Tome 19 : Perfect Edition

Quel poids pour quatre millénaires ? Alors que Baki est face à une légende du puroresu, la variante japonaise du catch, il se trouve brièvement distrait par une apparition imprévue dans les gradins. Parviendra-t-il à se ressaisir et surtout à trouver prise contre un Kanji Igari ambitieux et prêt à tout pour arracher ce à quoi il aspire depuis des années ? La lutte s'annonce rude ! Quant au combat entre Retsu Kaioh et Katsumi Orochi, il dépasse largement le cadre de leurs simples personnes. A travers eux, c'est le kenpo chinois et un de ses héritiers historiques, le karaté japonais, qui s'affrontent. Quel peut être l'issue de ce duel à la portée historique ? Mais surtout, qui est donc cette montagne de muscles qui s'approche de l'arène ? Et comment Jack Hammer a-t-il bien pu se forger le corps hors normes qui est le sien ? Ce tome saura vous fournira les réponses à toutes ces questions... Ainsi qu'une bonne dose d'adrénaline pour votre journée !