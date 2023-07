Baki the Grappler Tome 18 : Perfect Edition

Sidération fascinante dans l'arène ! Doppo Orochi fait face à Yû Amanai dans une arène souterraine qui semble avoir pris des airs de cirque romain, devant un public chauffé à blanc. Lequel des deux opposants sortira-t-il vainqueur ? Et quel est cet homme qui, se rappelant soudainement à notre souvenir, s'apprête à offrir aux spectateurs, une époustouflante démonstration de férocité ? Suivez également dans ces pages, la rencontre entre Kôshô Shinogi et Gôki Shibukawa, deux combattants qui avaient su offrir une prestation fascinante pendant le premier tour. Que nous réserve-t-il cette fois ? Le karateka aura-t-il raison de la défense du grand maître et de ses terribles techniques ? Leur duel s'annonce aussi intense qu'imprévisible ! Tout comme la confrontation de Baki avec le très populaire Kanji Igari, dont vous découvrirez sûrement d'autres aspects de sa personnalité...