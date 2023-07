Hana l'inaccessible Tome 6

La super carte maîtresse du fabricant de pâtisseries traditionnelles, Mitsubachi, se nomme Hana Takamine et a vingt-sept ans ! Elle est amoureuse de Tsuyoshi Yowaki, un employé de l'entreprise, et c'est une demoiselle un peu naïve et gauche sur les bords quand il s'agit d'amour ! La distance entre eux ne cesse de s'accentuer et, à ce moment-là, un voyage d'entreprise est organisé !! Le play-boy numéro un de Mitsubachi, Charada, profite de l'occasion pour tenter une approche directe !!!