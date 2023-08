L'Ange de Benjamin et l’Enfant du Ghetto

"Il existe un tableau de Paul Klee qui s'intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble être en train de s'éloigner de quelque chose à laquelle son regard reste rivé. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. Tel est l'aspect que doit avoir nécessairement l'Ange de l'Histoire" , écrivait Walter Benjamin en 1940, quelques mois avant de mettre fin à ses jours et trois années avant que l'enfant du Ghetto de Varsovie, au moment de sa liquidation en 1943, ne soit fixé dans une photographie, qui deviendra le symbole de l'extermination des Juifs d'Europe. La juxtaposition des images de l'Ange de Benjamin et de l'Enfant du Ghetto a quelque chose de bouleversant que personne, jusqu'à ce petit livre de Jean-Louis Bertocchi, n'avait relevé. Le même mouvement des bras et des ailes, cette même direction du regard qui échappe à l'objectif, font de l'Enfant du Ghetto un nouvel Ange de l'Histoire, qui semble nous dire : "Que voyez-vous dans mon regard, que je ne vois pas encore ? " Jean-Louis Bertocchi, docteur en philosophie, a publié aux éditions de l'éclat : Moses Hess. Philosophie, communisme et sionisme. De la fraternité sociale à la terre du retour (2020) et Un impensé de Marx : la question juive (2022).