Aussi fragile que le papier, dotée d'une conscience blanche, Evana naît entre les mains de son créateur, Professeur. Elle grandit, sous ses enseignements, et développe son identité. Deviendra-t-elle la princesse en détresse que Professeur tente de façonner ? Ou s'éloignera-t-elle, envers et contre tout, d'un chemin qu'on espère tracé pour elle ? Toute sa vie, Evana, guidée par les fils qui la maintiennent debout et les couleurs qui l'animent, devra apprendre. Apprendre à se battre, à trouver sa place dans un monde qui ne lui souhaite pas forcément du bien et dont les ombres attrayantes murmurent des mensonges.