Histoire CM Magellan. Banque d'exercices photocopiables détachables + ressources numériques, Edition 2023

Matériel photocopiable + numérique en histoire CM, indépendant de tout manuel. - Des exercices photocopiables - Des corrigés explicites vidéoprojetables - Des activités numériques pour constituer la trace écrite, s'entrainer et évaluer - Plus de 350 exercices couvrant l'ensemble des thématiques et des compétences des programmes - Des contenus pour s'adapter à vos besoins et ceux de vos élèves : découverte, apprentissage, entrainement, différenciation, évaluation Inclus des ressources en ligne : tous les corrigés vidéoprojetables et imprimables, des animations