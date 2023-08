Mortelle Adèle - Kit de customisation

Ton kit de customisation 100% MORTEL ! Affirme ta personnalité grâce aux éléments de ce kit de customisation : Ta paire de lacets V. I. B. ! 2 patchs thermocollants pour un style fantasticool ! 2 Badges et 3 bracelets en tissu à accrocher partout ! 1 porte-clés choubidoulove ainsi que 18 stickers et 9 tatoos anti-nazebroques ! A toi de les placer sur ton sac à dos, tes cahiers, tes baskets et tout ce qui t'entoure !