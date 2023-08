Nour Rassol est une jeune femme de 17 ans née au Bénin, dans la peau d'un garçon. Sa transidentité lui vaut la haine et les coups de son entourage. Lorsqu'elle comprend que sa vie est en jeu, Nour décide de fuir. Son objectif : atteindre l'Europe, où elle pourra effectuer une opération de réassignation. Mais le périple vers le nord est long, et semé d'embûches. La jeune femme, qui s'habille et se grime pour faire oublier son corps d'homme, arrive finalement dans le camp de réfugiés de Choucha, à la frontière lybienne. A l'enregistrement, sa demande d'asile est refusée, son genre non reconnu. La voie légale n'ayant rien donné, Nour s'engage auprès des passeurs cruels qui lui promettent les papiers et le passage en Europe. Elle va devoir se battre pour survivre, et réaliser son rêve de liberté.