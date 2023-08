L'oracle de la Pachamama. Sagesses, éveil et transformations pour se relier à la Terre-Mère

Reliez-vous à la Pachamama, écoutez ses sagesses, pour révéler la femme merveilleuse que vous êtes ! Ecouter les sagesses infinies de la Terre-Mère, se connecter à ses vibrations, revenir au coeur de ce lien profond que nous nourrissons avec elle, afin d'avancer avec justesse et en conscience, sur son chemin d'éveil... Grâce à cet oracle somptueux, vous revenez à la source, vous prenez en main votre destinée en vous inspirant de la ronde des saisons, des médecines du règne animal, des enseignements des Gardiennes et en côtoyant les bienfaits des élémentaux (ondine, elfe, lutin et dragon). Laissez-vous entraîner par cette immersion fabuleuse qui vous amène au plus près de votre intériorité, au plus " beau " de votre conscience spirituelle, au coeur de la Pachamama. Sa puissance siège en vous, son souffle est le vôtre, ses pulsations résonnent dans vos veines. Avec elle, vous vous révélez, vous devenez cette souveraine de votre existence, cette semeuse de joie, cette femme inspirante et protectrice de la vie !