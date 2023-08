Petit livre - décodeur du harcèlement scolaire

De plus en plus mis en lumière ces dernières années, le harcèlement scolaire est un fléau qui touche de trop nombreux enfants. Ce décodeur vous livre quelles situations peuvent permettre de l'identifier et met en lumière les conséquences à court et à long terme que peuvent subir les harcelés, mais aussi les harceleurs et les témoins. Il donne également des clés pour faire face au harcèlement en milieu scolaire, du point des vue des enfants, des parents ou du personnel éducatif, pour trouver les moyens d'agir et de le contrer.