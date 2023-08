Pubère la vie. A l'école des genres

Que deviendront les récentes avancées des luttes antisexistes au contact de la réalité ? Une réflexion décapante, vue des ados, par un expert de terrain de l'éducation à la sexualité. PRESENTATION DE L'OUVRAGE "Monsieur, franchement, on en a marre du féminisme. Alors si on peut parler d'autre chose, allez-y ! - On peut causer sida, herpès ou blenno, si ça peut te détendre ! " lui ai-je répondu. Et son visage s'est illuminé". Evolutions des pratiques sexuelles, marketing agressif du corps, modèles très genrés ou au contraire fluides, réflexes patriarcaux, voire sexistes, et récentes avancées des luttes antimachistes : le climat est tendu en matière de relations femmes-hommes, sans parler d'homo-ou de transphobie, et les jeunes y sont aux premières loges. En vingt ans, Dr Kpote a rencontré des milliers d'ados et nous emmène dans les classes, écouter, sans filtre, ces jeunes en quête de repères qui seront les adultes de demain. Loin des clichés ou des injonctions, le livre propose la découverte touchante, drôle, parfois dérangeante de cette réalité ainsi qu'une vision tournée vers l'avenir de notre société en matière de sexe, de genres, de respect mutuel.