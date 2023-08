Ce livre comporte deux volets. Un retour à la manie, cet état euphorique, pathologie de l'excès de l'humeur et de l'agir. Freud lui-même la désigne comme le point de butée de la théorie de la mélancolie : comment le sujet bascule-t-il dans cet état de grâce catastrophique, qui fait fusionner le moi avec son propre idéal, surmontant triomphalement la perte ? Un examen métapsychologique et clinique permet de situer les différents "états maniaques" (kleptomanie, toxicomanie, etc.) ainsi que les moments maniaques du collectif. Ensuite, l'examen d'un "cas" , espèce de "passion construiseuse" , celle du facteur Cheval (1836-1924), personnage énigmatique que son "Palais idéal" a fait passer à la postérité. Suppléance monumentale dans une logique psychotique sous-jacente, elle prend sens comme "arc de triomphe" sur la perte. L'énigme de la manie donne ainsi accès à la vérité du sujet. Liberté folle qui jouit de triompher de la mort et de la castration.