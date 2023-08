Études de cas - Tome 2 - BTS GTLA

Cet ouvrage est articulé autour de la construction de la chaîne logistique d'un transport international. Il aborde les points suivants : - la place du transport dans le contrat de vente (les règles Incoterms® 2020, l'assurance transport...) ; - la mobilisation des transports terrestres (routier, ferroviaire et fluvial) et Overseas (aérien et maritime) ; - les opérations douanières (procédures et coûts) ; - les autres prestations logistiques associées. Chaque point non traité dans le tome 1 est abordé à travers des cas spécifiques destinés à maîtriser les savoirs et savoir-faire à mettre en oeuvre. Tous les points sont repris dans des cas de synthèse qui préparent à l'examen de l'épreuve E51 "Conception des opérations de transport et de prestations logistiques" . Les cas proposés sont conformes au référentiel du BTS "Gestion des Transports et Logistique Associée" . Ils permettent de mettre en oeuvre les compétences du pôle d'activités n° 1 "Mise en oeuvre d'opérations de transport et de prestations logistiques" et du pôle d'activités n° 2 "Conception d'opérations de transport et de prestations logistiques" .