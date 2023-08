Une dose de Friends, une pincée de Shakespeare et un chat maléfique pour pimenter le tout ! JULIA, l'intello, déprime de devoir cohabiter avec son frère BAPTISTE, le rugbyman dont les tablettes de chocolat ont tapé dans l'oeil de POMME, l'apprentie influenceuse du second, qui aimerait bien se débarrasser de sa coloc' CERISE en l'envoyant vivre chez ESTEBAN, le glandeur professionnel du rez-de-chaussée ; c'est alors que débarque AMINE, l'étudiant le plus sérieux du monde, mais qui craque pour Julia... jusqu'à ce que la créature du grenier s'en mêle ! Un immeuble, trois apparts', six étudiants : entre amitiés, amours, passions étonnantes et dévorantes, cette coloc' pleine d'humour et d'esprits frappeurs ne laissera personne indifférent...