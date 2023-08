Jardiner à l'école pour mieux apprendre

Arrêtons d'attendre ! L'urgence climatique se rappelle à nous chaque jour, il est temps d'agir ! Les enfants, nous le savons, sont les acteurs de demain ! Nous proposons aux enseignants et à leurs élèves de faire "respirer la ville" en faisant "l'école dehors" . Par l'apprentissage d'écogestes, chacun participe à sa hauteur à la végétalisation de la cité ! Cet ouvrage présente la création d'un potager urbain en milieu scolaire. Tout est fourni "clés en main" pour organiser et mener les séances : - des activités de jardinage, des activités scientifiques et artistiques, sur une année scolaire au rythme des saisons, et en lien avec les programmes ; - un regard pédagogique à travers des retours d'expériences ; - des idées de sorties, d'événements et de partenariats. Le tout est déclinable sur les 3 niveaux du cycle 2. Une démarche pédagogique originale et pluridisciplinaire qui place l'enfant au coeur de ses apprentissages. Celle-ci permet de développer le bien-être à l'école, ainsi que les compétences de savoir-être, et propose aux enseignants de vivre leur métier autrement.