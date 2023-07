Un amour impossible entre deux amants attirés l'un par l'autre aussi puissamment que l'ombre par la lumière. Happés par un amour éperdu, Juan et la narratrice partagent la même passion de l'Orient, au travers de sa musique et de sa littérature, de ses langues et de sa culture. L'Egypte est alors le théâtre où se joue ce drame, tandis que le rideau se referme chaque jour un peu plus sur leur désir réciproque. Le titre, Leïla Medjnouna, fait également écho à un conte populaire persan : celui des amours contrariés entre la belle Leïla et son cousin surnommé Medjnoun "Le Fou" . Juan et la narratrice sont, comme eux, les témoins de leur propre perte. La nuit, "leïla" en arabe, apparaît alors comme une alcôve pour cet amour intense autant que secret. Un roman qui alterne genre épistolaire et poésie d'une sensibilité accomplie, invitant au voyage. Plongez dans les charmes envoûtants du Caire, berceau d'une liaison adultère entre deux êtres tiraillés.