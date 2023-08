Angélique Tome 11 : Angélique à Québec

Un classique de la littérature populaire française ! L'esprit du mal plane sur Québec. Dans la petite cité coloniale où se sont réfugiés Angélique et Joffrey, un puissant jésuite fait courir le bruit que la jeune femme est une créature du démon. Comment vont réagir les austères et dévots Québécois ? Le couple va-t-il être banni, une fois de plus ? Mais au coeur du rude hiver canadien, ce complot n'est pas le seul qui menace Angélique : le duc de Vivonne est prêt à tout pour la conquérir, tandis que dans l'ombre, une femme mystérieuse soulève l'opinion contre elle. Pourtant, une épreuve plus cruelle encore attend la comtesse de Peyrac... Joffrey l'a trahie ! Une autre femme a réussi à le séduire et elle, Angélique, n'a rien vu, rien pressenti. Pour la première fois de sa vie, elle doute de son charme... Son amour est-il perdu à jamais ?