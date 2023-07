Bukatsu : Sports Club Paradise

Le paradis des clubs féminins Anges en sueur ! Un entraîneur légendaire... Si doué pour les massages qu'on le surnomme... " Le faiseur d'orgasmes " ! En allant se cacher au fin fond de la campagne, Shô Tobita espérait pouvoir tourner la page sur sa carrière d'entraîneur, après le scandale qui l'a éclaboussé... Mais cela n'aura pas empêché Nikaidô de le retrouver, et de le forcer à venir enseigner dans l'école pour filles qu'elle dirige, et à en superviser les clubs sportifs ! Mais dans cet établissement loin de tout, les enseignantes tout autant que les étudiantes n'ont pas vu d'hommes depuis bien longtemps... et sa mission risque bien de s'avérer plus chaude que prévue !