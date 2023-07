Les beaux mecs, un mythe, ce roman inspiré d'une histoire réelle, l'affaire UBC ("Un bruit qui court"), une affaire qui défraya les gazettes locales, voire étrangères, il y a quelques décennies. Le plus gros scandale de l'escroquerie aux franchisés avec la complicité d'une banque. Quelques années plus tôt, le protagoniste doté d'un look de play-boy, de beaucoup d'humour et d'un bon bagout, s'engage dans une histoire d'amour aussi passionnelle que destructrice avec le textile. "[... ] j'évolue dans l'univers des mauvais garçons, nommés les beaux mecs . Je me sens respecté dans ce monde où l'on flirte avec le grand banditisme. [... ] Les beaux mecs , c'est ainsi qu'on appelle les voyous connus du grand banditisme à Lyon. On les craint".