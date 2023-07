Madison Kate Tome 4 : Lutte

Elle va se battre pour garder les trois hommes qu'elle aime à ses côtés. "Je ne rate jamais". La Nuit de l'Emeute a changé ma vie. Revenir à Shadow Grove l'a bouleversée de part en part. J'ai été chassée, poignardée, harcelée, tourmentée et utilisée. La haine m'a alimentée, les mensonges m'ont déchirée et, à la fin, tout ce que je pensais savoir s'est avéré n'être qu'illusion. Sauf que... la Nuit de l'Emeute a aussi ramené Archer, Kody et Steele dans ma vie. Peu importe à quel point j'ai lutté contre, à quel point j'ai détesté ça et à quel point on m'a menti, je veux qu'ils fassent partie de ma vie. Personne ne me possède. Personne ne va me les prendre. C'est ma vie, bon sang, et ces hommes sont à moi. Si mes ennemis veulent la guerre... ils l'auront. #ReverseHarem #Vengeance #Gang #Sexy