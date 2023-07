Entraînements à l'épreuve E2 Analyse et résolution de situations professionnelles 1re & Tle Bac Pro MCV. Option A - Animation et gestion de l'espace commercial

La nouvelle édition de cet ouvrage d'entraînements conformes à la réforme s'adresse aux élèves en Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A. La première partie se compose de missions d'entraînement correspondant aux exigences du référentiel et comportant : - une mise en situation ; - un document professionnel qui présente les tâches à réaliser pour mener la mission ; - des documents à analyser ; - des annexes à compléter. La deuxième partie propose 2 sujets officiels (juin 2022 et juin 2023). - Des missions pour s'entraîner progressivement à traiter l'épreuve E2. L'élève apprend à mener sa propre réflexion pour réaliser les tâches demandées. - Pour se situer dans les compétences attendues : les métacompétences et compétences traitées dans la mission sont listées. - Des QR Codes renvoient à des tutoriels au format vidéo Powtoon pour aider l'élève à réaliser un travail en autonomie. - Une grille d'évaluation modulable est proposée en fin d'ouvrage pour faciliter l'évaluation des missions.