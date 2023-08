La muse ténébreuse de Charles Baudelaire

"Charles s'amusait de la voir si secrète et cousue sur sa vie d'avant qu'elle décrivait sous des dehors contradictoires allant de l'enfer des plantations de canne à sucre au paradis des rivières enchantées et des plages de sable blanc. Elle s'était refusée à lui expliquer pourquoi et comment elle avait débarqué en France. - Ce n'est pas ton affaire ! Contente-toi de savoir que je suis à toi et à toi seul". Pour la postérité, le nom de Jeanne Duval reste lié à celui de Charles Baudelaire. Apprentie comédienne ou fille de joie, muse ou diablesse, qui était vraiment celle qui traversa la brève existence de l'auteur des Fleurs du mal, enchanta sa plume et le plongea dans les tourments de l'amour et de la passion ? C'est cette histoire torride, délétère et sublime entre la "Vénus noire" et le poète que Raphaël Confiant nous raconte dans un roman foisonnant émaillé de vers célèbres.