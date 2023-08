Les Choses immobiles. 2023

Au décès de son père, un jeune homme revient a la Martinique. Accueilli par son frère, il va découvrir l'envers d'une île que la France abandonne, une île en proie a des bouleversements écologiques et sociaux, une île ou tout a définitivement change ... comme lui. Poursuivi par ses démons hexagonaux et les visions d'une étrange anguille spectrale, Charles va s'engager peu a peu, entre relations fraternelles tendues et amours multiples, aux côtés des indépendantistes. Dans son nouveau roman, Les Choses immobiles, Michael Roch décrypte au travers d'une relation fraternelle chaotique les blessures intimes et le virilisme ravageur sur fond de chaos politique.