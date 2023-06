Claude Huart. Intime

Claude Huart (1931-2022) est un peintre et graveur sur bois reconnu. Son oeuvre est reconnaissable entre toutes, débordant de lumière et de couleur, fidèle aux paysages de bocage et aux criques abritées. Nommé professeur de dessin au lycée de Lorient, c'est en 1964 qu'il devient le premier directeur de l'école des Beaux-Arts de cette ville pendant 25 ans. Il s'installe en 1972 au village de Kerguélen entre Le Pouldu et Doélan (Finistère). Il exposera à Paris, Brest, Nantes, au Costa-Rica, à New York, Lausanne, Bâle, Montreux, Pont-Aven et naturellement à Lorient. Ses oeuvres illustreront de nombreux ouvrages de ses amis écrivains, ceux de Xavier Grall, de Glenmor, de Marie Le Drian ou de Charles Le Quintrec. Ce nouveau volume sur son travail fait la part belle à ses paysages de la côte sud entre Quimper et Lorient et nous fait découvrir quantité d'inédits, tant en gravure qu'en peinture, de toutes les époques de sa carrière. Un livre en forme d'hommage, alors que le peintre vient tout juste de nous quitter, à la fin 2022.