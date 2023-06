Quitte ton père et ta mère

Quitter le nid familial, quelle étape ! Ce grand saut dans la vie adulte, aussi nécessaire qu'épanouissant, peut être effectivement plus ou moins facile à apprivoiser. Bien manger sans creuser son budget, avoir un espace de travail bien pensé, se mettre en action pour avoir un logement propre et accueillant, gérer son équilibre de vie tout en faisant grandir sa vie spirituelle... Prendre son indépendance, c'est autant de défis auxquels Agnès de France Durieux répond en proposant ici une mine de conseils et astuces pour aborder sereinement cette nouvelle liberté. AUTEURS Agnès de France Durieux : diplômée en histoire de l'art, enseignante en France et à l'étranger, critique littéraire pour la jeunesse pour Choisirunlivre. com, actuellement formatrice en Home Management pour Débordé à la maison, créatrice d'atelier d'arts de la table pour adultes (conjoints de diplomates étrangers vivant à Paris) et enfants. Mère de cinq enfants, ayant déménagé de nombreuses fois en France et à l'étranger. Co-auteur de Bien faire ses courses, Editions Boleine, 2020.