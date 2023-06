José est la suite directe de Riton. On y retrouve Gabin et François, dans des rôles quelque peu inversés. En effet, le plus jeune des deux frères connaît à son tour des problèmes de couple. Tout naturellement, son aîné va le soutenir dans cette épreuve. Cependant, une vieille connaissance réapparaît dans leur vie, un certain José. Souvent sujet de discorde, il fera ressortir les rancoeurs et les éternels espoirs. L'été, qui se profile en pays catalan, ne va pas être de tout repos.